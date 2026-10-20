Elbek Karimov - Devona

Elbek Karimov — Devona
Ijrochi: Elbek Karimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.17 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Devona» qo'shig'ini Elbek Karimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Elbek Karimov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Maftun bo'ldim», «Go'zal yor». Bu Elbek Karimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Elbek Karimov - Devona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00