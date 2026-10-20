Elbek Karimov - Devona
|Ijrochi:
|Elbek Karimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.17 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2026
Qo'shiq haqida
«Devona» qo'shig'ini Elbek Karimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Elbek Karimov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Maftun bo'ldim», «Go'zal yor». Bu Elbek Karimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elbek Karimov - Devona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.