Doston Ergashev - Yanaram (new version)

Doston Ergashev — Yanaram (new version)
Ijrochi: Doston Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.51 MB
Davomiyligi: 02:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yanaram (new version)» qo'shig'ini Doston Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)». Bu Doston Ergashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Doston Ergashev - Yanaram (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00