Doston Ergashev - Yanaram (Cover)
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.53 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
«Yanaram (Cover)» — Doston Ergashev ijrosidagi kover versiya. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)». Bu Doston Ergashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Doston Ergashev - Yanaram (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.