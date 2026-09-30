Doston Ergashev - Yanaram (Cover)

Doston Ergashev — Yanaram (Cover)
Ijrochi: Doston Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.53 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yanaram (Cover)» — Doston Ergashev ijrosidagi kover versiya. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)». Bu Doston Ergashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Doston Ergashev - Yanaram (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00