Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi

Dilmurod Sultonov — Dadamning duosi
Ijrochi: Dilmurod Sultonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 8.91 MB
Davomiyligi: 04:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilmurod Sultonovning «Dadamning duosi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00