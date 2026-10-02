Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi
|Ijrochi:
|Dilmurod Sultonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|8.91 MB
|Davomiyligi:
|04:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
Dilmurod Sultonovning «Dadamning duosi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.