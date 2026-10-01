Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi (Live)
|Ijrochi:
|Dilmurod Sultonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.9 MB
|Davomiyligi:
|04:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
«Dadamning duosi (Live)» (jonli ijro) qo'shig'ini Dilmurod Sultonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi (Live) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.