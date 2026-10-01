Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi (Live)

Dilmurod Sultonov — Dadamning duosi (Live)
Ijrochi: Dilmurod Sultonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.9 MB
Davomiyligi: 04:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dadamning duosi (Live)» (jonli ijro) qo'shig'ini Dilmurod Sultonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilmurod Sultonov - Dadamning duosi (Live) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00