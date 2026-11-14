Bahrom Nazarov - Yaxshiyam borsan

Bahrom Nazarov — Yaxshiyam borsan
Ijrochi: Bahrom Nazarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.85 MB
Davomiyligi: 04:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Bahrom Nazarovning «Yaxshiyam borsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda». Bu Bahrom Nazarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bahrom Nazarov - Yaxshiyam borsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00