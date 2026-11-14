Bahrom Nazarov - Yaxshiyam borsan
|Ijrochi:
|Bahrom Nazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.85 MB
|Davomiyligi:
|04:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-11-2026
Qo'shiq haqida
Bahrom Nazarovning «Yaxshiyam borsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda». Bu Bahrom Nazarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bahrom Nazarov - Yaxshiyam borsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.