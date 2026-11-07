Ahadjon Yo'lchiyev - Singanimiz yo'q

Ahadjon Yo'lchiyev — Singanimiz yo'q
Ijrochi: Ahadjon Yo’lchiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.49 MB
Davomiyligi: 04:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Singanimiz yo'q» qo'shig'ini Ahadjon Yo’lchiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Bu Ahadjon Yo’lchiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ahadjon Yo'lchiyev - Singanimiz yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00