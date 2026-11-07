Ahadjon Yo'lchiyev - Singanimiz yo'q
|Ijrochi:
|Ahadjon Yo’lchiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.49 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-11-2026
Qo'shiq haqida
«Singanimiz yo'q» qo'shig'ini Ahadjon Yo’lchiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Bu Ahadjon Yo’lchiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ahadjon Yo'lchiyev - Singanimiz yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.