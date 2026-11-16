Abzal Uteshov - Qaitem

Abzal Uteshov — Qaitem
Ijrochi: Abzal Uteshov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.56 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Abzal Uteshovning «Qaitem» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu Abzal Uteshovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abzal Uteshov - Qaitem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00