Abzal Uteshov - Qaitem
|Ijrochi:
|Abzal Uteshov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.56 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
Abzal Uteshovning «Qaitem» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu Abzal Uteshovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abzal Uteshov - Qaitem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.