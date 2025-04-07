Farrux Raimov - ZINA
|Ijrochi:
|Farrux Raimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 936
|Hajmi:
|11.21 MB
|Davomiyligi:
|04:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-04-2025
Qo'shiq haqida
«ZINA» — Farrux Raimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:52, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 7-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 936 marta tinglangan. Farrux Raimov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qizil moskvich», «Semiz demang», «Asal qizim».
Farrux Raimov - ZINA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.