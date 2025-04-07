Farrux Raimov - ZINA

Farrux Raimov — ZINA
Ijrochi: Farrux Raimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 936
Hajmi: 11.21 MB
Davomiyligi: 04:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-04-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«ZINA» — Farrux Raimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:52, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 7-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 936 marta tinglangan. Farrux Raimov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qizil moskvich», «Semiz demang», «Asal qizim».

Farrux Raimov - ZINA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00