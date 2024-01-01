Июнь 2024
167 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jonibek Qudratov
Ota-ona
00:00
Chaman
Qani
00:00
Shahzodbek Rahmonov
Hayronman
03:01
Yodgorbek Mo'minov
Senga qaytaman
00:00
G'anisher Abdullayev
Pro max qiz
00:00
Baxodir Xamdamov
Девочка моя
00:00
Odilbek Abdullayev
Nafratlarim omonat
03:21
Davlatbek Yusupov
Payshanbada to’yi bo’larkan
00:00
Xamdam Sobirov
Tentakcham
00:00
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sog’indim
00:00
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ona seni unutganim rost
00:00
Xamdam Sobirov
Baxtli bo’lolmadik
03:25
Xamdam Sobirov & Rayhon
Qizil ko’ylak (remix by Sharof & Abdul)
00:00
Odilbek Abdullayev
Xiyonat
03:15
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim
03:05
Alisher Sharipov
Yor-yor
00:00
Furqat Macho
Bratan
00:00
Muhammadyusuf Mamasodiqov
Musofirlik
03:31
Xamdam Sobirov & Rayhon
Qizil ko’ylak (remix by Dj Bobojon)
00:00
Botir Qodirov
Sevgisi yolg’onim, Eng katta armonim
00:00
Navruz
Sog’inibsanda
00:00
Behruz Nurboboyev
Do’st bo’lolmayman
00:00
Dilnavo
Otam
00:00
Shahzodbek
Jaloliddinman
00:00
Amura
Тоба кунет
00:00
Akbarali Isoev
Hasad
00:00
Diyor guruhi
Ota-ona
00:00
Sherzodbek Jonibekov
Payqamaymiz
00:00
Muxriddin
Sendan keyin
00:00
Otabek Rahimov
Sizga gul ilindim ona
00:00
Hayot guruhi
Chiroyli gulim
00:00
Faxriddin Ismoilov
Nishatdi
00:00
Rashid Matniyozov
Yurtimni kuylayman
00:00
Ravshanbek Baltayev
Guli
00:00
Isakhadjaev
Shirin-shirin
00:00
Umid Shahobov
Kelaqol (New version)
03:15
Lola Ahmedova
Yana sevaman
04:11
Fazo
Parvona (2024)
03:08
Dildora Niyozova
Bala-bala
03:29
Bahodir Nizomov
Bahodirim, xush kelibsan
04:06
Uzmir va Mira
Ey yor
00:19
Magsat Karayev
Jayron
03:18
Nahide Babashlı
Sevgilim Tut Elimden
03:14
Shoxruxbek Ergashev
Sevarmidim sani man
00:14
Zahida
Shabu ruz
03:10
Shoxruz (Abadiya)
Nima bo'ldi
03:33
Dilnoza Ismiyaminova
Tomchilar
03:40
Shahzoda
Faqat sen (DJ Zuxa, DJ Tab Remix)
03:34
Otabek Muhammadzohid
Sendaqasi yo'q
05:39
Afruz
Po polyam
02:24
Behruz Nurboboyev
Ayriliq
04:30
Bekxan
Lolo
03:26
Gulinur
Coca-Cola
03:16
Konsta & Lola
Sog'indim
02:10
Jasmin
Sevganlarimizning sevganlari bor
04:08
Zohirshoh Jo'rayev
Millat umidi
04:29
Yamin & Iroda
Ayirdilar
03:10
Vohid Abdulhakim
Kechir
04:28
Sardor Bekmurodov
Alla ayting bolaga
03:52
Oybek va Nigora
Erkatoyim
03:42
Murod Manzur
Dunyo bu
03:37
Jasmin
Sevganlari bor
04:08
Gulsanam Mamazoitova
Bitta oh qilay
03:44
Budur
Sizni deb
03:38
Alisher Fayz
Import tufli
03:12
Alisher Fayz
Falonchi (Tojikcha)
03:46
Sardor Safarov
Baxtli bo'lsa bas
04:36
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00