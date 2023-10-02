Shohsanam - Ustozlar popuri

Shohsanam — Ustozlar popuri
Ijrochi: Shohsanam
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 219
Hajmi: 9.01 MB
Davomiyligi: 08:56
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-10-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ustozlar popuri» — Shohsanam ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 8:56, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 219 marta tinglangan. Shohsanam ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shaq-shaq», «Popuri», «Lazgi».

Shohsanam - Ustozlar popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00