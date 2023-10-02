Shohsanam - Ustozlar popuri
|Ijrochi:
|Shohsanam
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|219
|Hajmi:
|9.01 MB
|Davomiyligi:
|08:56
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2023
Qo'shiq haqida
«Ustozlar popuri» — Shohsanam ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 8:56, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 219 marta tinglangan. Shohsanam ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shaq-shaq», «Popuri», «Lazgi».
Shohsanam - Ustozlar popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.