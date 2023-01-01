Сентябрь 2023
162 треков за месяц.
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Faxriddin Ismoilov
Do’stim
03:38
Zafar Ergashov
Uylanmagan yigitlar
02:23
Bobur Olimov
Bor-bor
03:28
Hulkar Abdullayeva
Yana yana
02:50
Yulduz Usmonova
Sevgi Muhabbat
04:51
Barhayot Umarov & Ummon
Sevmasang bor (Shohruh feat Barhayot Umarov)
03:01
Husan
Ko'rolmaslar (guitar version)
03:10
Farrux Raimov
Bomba
03:16
Botir Qodirov
Davlating borida (Jonli ijro)
05:21
Sakit Samedov
Я не сдамся
02:23
Abror Do'stov
Senga ham qaytguvchi dunyo yo’qmi do’st
05:29
Yulduz Usmonova
Ne Ma’lum
04:18
Benom
Sevmasam degandim
03:59
Otash Xijron
Shamollar
03:18
Sarvinoz Ruziyeva
Samarqandni boy qiziman
03:19
Ogabek Sobirov
Avval
05:02
Gulsanam Mamazoitova
Asiram
03:04
Konsta
Jonga tegdi
02:54
Uzum Music
Unknown
06:00
Green71
Yarashadi (new version)
03:16
Uzmir
Kelmadi sado
03:03
Mirjalol Yo'lchiyev
Seni bugun ko’rmasam bo’lmas
05:42
Mirjalol Yo'lchiyev
Xotiralar yuragimni kuydirmasun
05:56
Kerim Araz & Sevgim Yılmaz
Dayanamıyorum (Elsen Pro Remix)
03:11
Sherine
El Watar El Hassas (Prod. Elsen Pro)
02:49
Edisona
Nuk Ta Fali (Prod. Elsen Pro)
03:24
Odai Zagha
Helal Salameh (Prod. Elsen Pro)
02:58
Zouhair Bahaoui
Décapotable (Prod. Elsen Pro)
02:51
Miss BB & Cuba MKR
Kechirgin
03:16
Uzmir & MINOR
Ye o! (pilot-ity)
03:33
Mirjalol Ne'matov
Roza
03:27
Xurshid Rasulov
Duo qilaylik
04:54
Sardor Safarov & Isakxanov
Yorimga Yor Yor Aytmanglar
04:00
Nurzida
Samehtak (Remix Elsen Pro)
03:00
Shoxruz (Abadiya)
Bolaligim
03:01
Odilbek Abdullayev
Gumonlarim bor
03:03
Ulug'bek Shomurodov
Sen o’zga yor
03:49
Ulug'bek Shomurodov
Qiynading yor
04:00
Ulug'bek Shomurodov
Yoshligimga qaytgim keladi (Full Version)
04:10
Ulug'bek Shomurodov
Siz o’shamu
04:10
Ulug'bek Shomurodov
Seni osmonimga olib ketaman
03:46
Ulug'bek Shomurodov
Qizg’aldog’im
04:19
Ulug'bek Shomurodov
Qaniydi qaniydi
05:09
Ulug'bek Shomurodov
Opa meni yo’qlab keling, Siz onamga o’xshab keling
07:12
Ulug'bek Shomurodov
Charchamadingizmi ey do’st
04:26
Jaloliddin Ahmadaliyev
Jami ozorlaring yetmasmidiyey
06:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Аз таби дил
03:54
Yulduz Usmonova
Kelarmisan
03:23
Mohim
Yulduzing bor
02:46
Mirjon Ashrapov
Aytgin meni sog’inmadingmi
02:56
Mirjon Ashrapov
Kechir-kechir Jonim meni kechir
07:01
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov
Begonamiz
03:07
Shoxrux (Ummon) & Barhayot Umarov
Sevmasang bor
02:57
Ulug'bek Shomurodov
Yoshligimga qaytgim keladi
41:01
Nurzida Isayeva
Vatan
02:59
Shaxboz & UzTeeRaN
Parchalar
02:39
Imron
Sevaman
03:17
Yulduz Usmonova
Ozor (cover by Akmal, Guljahon)
03:43
Mahliyo Omon
O'zbekiston
02:52
Boburbek Arapbaev
Yanaram
03:06
Yulduz Usmonova & Malik
Da kujo shumo
02:58
Xamdam Sobirov & Gulinur
Yuragimni Yaraladi
03:20
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