Sardor Saidov - Ozimnikilar

Sardor Saidov — Ozimnikilar
Ijrochi: Sardor Saidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 592
Hajmi: 3.23 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-09-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ozimnikilar» — Sardor Saidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 592 marta tinglangan.

Sardor Saidov - Ozimnikilar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00