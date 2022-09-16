Sardor Saidov - Ozimnikilar
|Ijrochi:
|Sardor Saidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|592
|Hajmi:
|3.23 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-09-2022
Qo'shiq haqida
«Ozimnikilar» — Sardor Saidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 592 marta tinglangan.
Sardor Saidov - Ozimnikilar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.