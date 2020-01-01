Июль 2020
138 треков за месяц.
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Xamdam Sobirov
Sog'ingan kim (Remix)
03:16
Bunyodbek Saidov
Камажай
02:53
Bahodir Nizomov
Mohinabegim
04:09
Mansurxon Nurmatov
Hayotda hech kimga kuning qolmasin
02:52
Mansurxon Nurmatov
Qodirxon (Seriali Soundtrack)
02:52
Munisa Rizayeva
Qiynama dil dil dil
03:19
Munisa Rizayeva
Ey dil
03:19
Munisa Rizayeva
Qiynama dil
03:19
Munisa Rizayeva
Meni bu dunyodagi baxtim
04:11
Munisa Rizayeva
Bu yomg’irlar
03:17
Munisa Rizayeva
Ota-ona
04:11
Munisa Rizayeva
Yomg’irlar
03:17
Sitorai Abduraxmon
Sevaman dema
03:50
Ziyoda
Unut
03:12
Muhabbat Sultonova
Izlab
04:19
Zulayho Boyxonova
Zor qilma (New version)
03:32
Bunyodbek Saidov
To'y bolajon
03:04
Kaniza
Bir bora
03:52
Farrux Raimov
Xon saroy
03:04
Husan & Xasan
Tomchilar
04:13
Manzura
Наёмади
03:48
Anvar G'aniyev
Begonaginam
03:41
Ziyoda
Unut endi
03:12
Elchining qizi
Soundtrack (Yagmur)
01:45
Zulayho Boyxonova
Tabibim (New version)
02:58
Manzura
Izlamading (Tojik tilida)
03:48
Nigina Nabiyeva
Dod
03:33
Zohid
Yetolmadim
03:33
Zulayho Boyxonova
Suyguvchi bormi (New version)
03:28
Yulduz Usmonova
Yalli-yalli (volume 2) (Remastered)
03:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Jonim (Remix)
03:38
Beggi
Этажи (Cover by Shoxrux)
03:47
John Roomy
Ket
04:03
Yulduz Usmonova
Dadajon
03:45
Yangi uzbek mp3lar
Shahzoda - Dilam
03:45
Uzbek Mp3lar 2020
Shahzoda - Dilam
03:45
Yangi qo’shiqlar 2020
Shahzoda - Dilam
03:45
Shohruhxon
Devona
03:29
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