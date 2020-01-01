Февраль 2020
170 треков за месяц.
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Mustafo
Sevsammi
03:31
Shahzoda Hikmatullayeva
Xayr bevafo
02:57
Nilufar Usmonova
Do'st
03:20
Jo'rabek Qodirov
Olmaxon
04:05
Dilshodbek Yunusov
An eisai ena asteri (cover Nikos Vertis)
04:36
Abdurashid Yo'ldoshev
Choygacha
03:25
Sarvarbek Holiqov
Natasha
04:20
Nilufar Usmonova
Begim
04:09
Vohid Abdulhakim
Oqibat
02:23
Izzat Ibragimov
Muhabbatmi bu
03:14
Ziyoda
Mayda-mayda
03:36
Zafar Ergashov
Muxabbat
03:06
Sardor Rahimxon
Jannatdagi qasr egalari
05:54
Dilshodbek Yunusov
Ey, dil (cover Botir Qodirov)
04:11
Avzalbek Husanov
Bu hayot
03:48
Munisa Rizayeva
Armon
03:15
Mirjon Ashrapov
Ichaman
05:02
Mirjon Ashrapov
Ichaman man
05:02
Abzal Husanov
Bu hayot
03:48
Azizbek Hamidov
Onam
04:27
Sardor Tairov
Hasrat
03:39
Qadam seriali
Soldier-Tobora
03:45
Soldier
Osmonga ayt (Qadam serialiga soundtrack)
04:02
Qadam seriali
Soldier-Osmonga ayt
04:02
Soldier
Milliard
03:02
Qadam seriali
Sofiya (soundtrack)
03:45
Qadam seriali
Малышка София
03:11
Qadam seriali
Soundtrack
04:02
Qadam seriali
Saira-Kelmaysan
03:18
Zahida
Sachlarini taramishsin (cover Yavuz Bingol)
02:20
Ummon
Bo'm-bo'sh ko'chalar (Shohruh)
03:19
Sobirjon Mo'minov
Birinchi muhabbat
04:18
Navruzbek Sobirov
O'zingdan
03:51
Feruza Egamova
Maro bu baxsh
04:06
Mirjalol Ne'matov & Shokhjahon
Alvido
04:06
Shaxboz & Sunnat
Ichimdegi Yaralarima
03:17
Yagdona
Dialog
02:35
Ulug'bek Rahmatullayev
Iymondan kechib (OST Folbin)
03:37
Bojalar
Salom sevishganlarga
04:31
Jasur Umirov
Shamsiya
03:45
Ummon
Kechir Yorim
03:02
Sarvarbek Holiqov
Mashxur emasman
05:40
Zahida
Leila (cover Jah Khalib)
02:55
Kuk choy
Yomg'ir (Sahar ft Slan)
04:56
G'ayrat Usmonov
Ajab-ajab ish bo'ldi
03:45
Alisher Fayz
Qoshi qora
03:28
Sarvar Ergashev
Sezarmikinlar
03:32
Indira
Nega-Nega
03:49
Yusufxon Nurmatov
Девочка (cover)
03:21
Kaniza
Yurak
03:19
Zahida
Bagdad (cover Ayla Celik)
03:42
Yusufxon Nurmatov
Девочка, стоп!
03:13
Kuk choy
Barigal (Nasiba Abdullayeva Cover)
02:17
Dilnoz
Endi kech
03:25
Ulug'bek Rahmatullayev & Nilufar Usmonova
Folbin
03:32
Shohjahon Jo'rayev
Keraksan (2020)
03:02
Nilufar Usmonova
Keladi yor (Tojik tilida)
03:45
Mirjon Ashrapov
Qara endi
03:36
Renat Sobirov
Она красивая
03:36
Shohzamon
Ozodbek Nazarbekov
03:41
Nilufar Usmonova
Shabada (Meoyad Tojikcha)
03:45
Shohjahon Jo'rayev
Menga juda keraksan
03:02
Nilufar Usmonova
Meyoyad
03:45
Farrux Xamrayev
Azi (Aziza)
04:46
Jasurbek Mavlonov
Dunyo ekan
03:46
Azik
Parchalanib
03:08
Leyla
Sorama holim
03:48
Uzbekcha mp3
Skachat 2020
03:46
Sanjar Usmonov
Janim
02:41
Afruza
Вот такая
03:37
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