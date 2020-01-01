Январь 2020
123 треков за месяц.
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Sardor Rahimxon
Gunohlarim yashirmasa Alloh
00:55
Hulkar Abdullayeva
Rajabboy
03:19
Ozoda Nursaidova
Meni-meni Sevasanmi
03:27
Shahzoda
Balki bu taqdir ishi
03:52
ZamonaM
Тачка
04:00
Yulduz Usmonova
Kelmadi (Shabada 2020)
03:45
Xislat Xamdamov
Ket
03:44
Begzod Ismoilov
Gulim gulim
03:13
Yulduz Usmonova
Norasida qizaloq
03:56
Yulduz Usmonova
Kim bilar
03:25
Yulduz Usmonova
Qoraqalpog'im
05:33
Yulduz Turdiyeva
Sharob
04:16
Indira
Aybim sevganim (cover)
03:42
Alisher Zokirov
Sekin asta
03:18
Yulduz Turdiyeva
Bibi-bibi
04:22
Shohsanam
Qizil olma
02:28
Mohim
Oqqina olma
03:33
Bunyodbek Saidov
Qachon endi
03:27
Yagona & Sumaya
Yaralangan dil
03:14
Xo'ja
O'ynagin jonim
03:15
Farrux Ahmedov
Yangi yil
02:51
Sardor Mamadaliyev
Muhabbat dardlari
03:46
Shahlo Ahmedova
Yurak
03:10
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