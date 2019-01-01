Декабрь 2019
182 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jasur Umirov
Alam bo'ldi
03:20
Gulzoda Xudoynazarova
Mardga ko'ngil bog'lasang
03:11
G'ulomjon Yoqubov
Quchog'ingda
04:12
Farhod va Shirin
Hayot
03:24
Aziza Nizamova
Девочка война
03:14
Gulinur
Yoqqanda
03:15
Asqar Umarxon
Hamma havasda
03:07
Yillar guruhi & Adonis
Yod kardam
04:28
Sharq
Yangi Yil
03:43
Ravshan Sobirov
Yangi yil
04:11
Olim aka
Yangi yil
03:45
Isomiddin Nur
Yangi yil
03:51
Navruz Sobirov
Yangi yil
05:01
VIA Karavan
Yangi yil
03:26
Nilufar Usmonova
Yangi yil
03:37
Kaniza Ahmedova
Yangi yil
03:06
Lola Yuldasheva
Yangi yil
03:34
Шахзод
Yangi yil
03:40
Ummon
Yangi yil
03:39
Shohruh Rahimov
Yangi yil
03:29
Shirin & Farhod
Yangi yil
02:43
Sherzod Sharipov
Yangi yil
04:04
Bunyodbek Saidov
Yangi yil
02:34
Azizbek Hamidov
Dunyo ekan
03:38
Yagdona
Sokin Tun
03:13
Zarrux
Kujo rafti
04:18
Eldido
Seni sevaman
04:37
Sarvinoz
Ojizmiz
03:58
Dildora Kunuzokova
Xorazm popuri
12:11
Xurshid Rasulov
Qiziq ekan bu hayot (jonli ijro)
04:20
Shahnoza Otaboyeva
Ota-onam
03:12
Ixtiyor Gafforov
Ota
03:18
Alisher Zokirov
Yaralab
02:52
Shirin & Farhod
Hayot
03:31
Sardor Rahimxon
Ibodatdan chetda qolmas
01:54
Manzura
Без тебя
03:44
Gulzoda Xudoynazarova
Seningdirman
04:38
G'ulomjon Yoqubov
Yigitlar
03:54
Umidaxon
Daryo
03:41
Vohid Abdulhakim
Kelin-kuyov
02:27
Furqat Macho
Bari gal
03:09
Jasurbek Mavlonov
Mayin-mayin (Tojik tilida)
02:57
Gulzoda Xudoynazarova
Vatanim
02:32
G'ulomjon Yoqubov
Tamosho qil
05:07
G'ayrat Usmonov
Omading bersin
03:27
Aziza Nizamova
Bir kami to'lmagan dunyo
01:55
Alisher Fayz
Voy-voy (Remix)
03:25
Sarvarbek Holiqov
Vayron yurak
04:35
Ulug'bek Rahmatullayev
Ota-Onam Hoji qilaman
04:00
Shahzoda
HAYATI
03:49
Yagzon
5 daqiqa
04:31
Muhabbat Sultonova
Izladim
04:07
Yagdona
Tinchlik
03:34
Aydan Ibrahimli
Günahkar
03:43
Lika Kosta
ДАВАЙ СТАНЦУЕМ
03:25
Shohruhxon
Будь со мной
03:28
Sardor Rahimxon
Do'stim asli kim
02:15
Gulzoda Xudoynazarova
Safo kelibdi
03:59
G'ulomjon Yoqubov
Hurmisan
03:14
Elmurod Ziyoyev
Ayt qanday
03:22
Munisa Rizayeva
Kuch ber
03:39
Elmurod Ziyoyev
Ayt qanday unutay
03:22
Anvar G'aniyev
Boqasan
03:06
Tohir Sulton
Bada bum
03:20
Farrux Xamrayev
Umrimda ichmagandim
04:01
Iroda Ilhom
Jonim ne der
03:21
Sardor Rahimxon
Bir soatlik tafakkur
00:34
Qilichbek Madaliyev
Yig'ladim
03:44
Javlonbek Olimov
Soy-soy
03:48
Gulzoda Xudoynazarova
Ey, jon (duet Rustam Muhammadiy)
04:46
G'ulomjon Yoqubov
Saxiy odamlar
04:54
Botir Qodirov
O'zim aylanay
04:36
Alijon Isoqov
Sen bahorni sog'inmadingmu
04:55
Guli Asalxo'jayeva
Duv duv
03:13
Gulzoda Xudoynazarova
Ketding
03:10
G'ulomjon Yoqubov
Shirin
04:19
Alijon Isoqov
O, Layli
02:52
Jasmin & Eski shahar
Arslonim
03:19
Sardor Tairov
Hasratim bor
03:39
Aida
Дорогой
04:01
Surayyo Qosimova
Ishontir
03:36
Dilnoza Ismiyaminova
Man-man
03:14
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00