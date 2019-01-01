Апрель 2019
150 треков за месяц.
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Sevgi Melodrammasi
04:00
Janob Rasul
Sinfdoshlarim
04:00
Sarvinoz
Million
04:00
Shaxboz Nuraliyev
Voz kechding
04:00
Asim Bagirzade
Sure Bilmirem Yavas
04:00
Sardor Tairov
Yomon bo'ldim
04:11
Maroqand
Onamni ko'rmadim
03:45
Malika Egamberdiyeva
Xayol
04:32
Dilfuza Qobilova
Sizni ayvon
04:13
Avzalbek Husanov
Shukrona
03:14
Shoxruz (Abadiya)
Onajon
3.47
Ruxsora
Eslamading
04:00
VIA Marokand
Onamni ko’rmadim
04:00
Furqat Macho
Jikir jikir
03:17
Gulasal Singer
Xayr maktab
04:00
Sardor Tairov
Sog'inib
03:49
Dilfuza Qobilova
Shaydo bo'libman
02:50
Ahad Qayum
Yo`llar va yillar (monolog)
04:00
Nilufar Usmonova
Odamlar
03:48
Munisa Rizayeva
Yonma dil
03:29
Abduvali Rajabov
Onajon
04:00
Shahlo Salayeva
Yomon qiz
04:00
Renat Sobirov & Keydi
Telba oshiq
04:00
Gulinur
Kozlarimga boqadi
03:24
Yo`ldoshbek Jumaniyozov
Oyimson
04:00
Odilbek Saparbaev
Madinam
04:00
Otash Xijron
Sen o`shasan
04:00
Osman Navruzov
Gulayim
04:00
Odilbek Abdullayev
Gulmiram
04:00
Odilbek Abdullayev
Go`zim qizadi
04:00
Jasurbek Mavlonov
Bevafo
04:00
Botir Xon
Adashdim
04:00
Bahriddin Zuhriddinov
Dunyo
04:00
Bahriddin Zuhriddinov
Lolaxon
04:00
Abror Azizov
Boraymi
04:00
Rayhon & Zohirshoh Jo'rayev
Popuri (DJ Taller mix)
03:23
Yulduz Usmonova
U dedi yo'q-yo'q
04:41
Shoxrux & Tohir Sulton
Popuri (DJ Taller mix)
04:04
Ilhom Farmonov
Binafsha (New version)
03:16
Dilfuza Qobilova
Sevarmikin
03:33
Ilg`or Negmatov
Kechir yurak
04:00
Malika Egamberdiyeva
Ro'molim
05:11
Lobar Umarova
Paydo
03:36
Dilfuza Qobilova
Samarqand ushshog'i
05:00
Uzmir
Sog`inmay qo`yding
04:00
Lobar Umarova
Paydo paydo
04:00
Kaniza
Na san borsan, na man borman
03:35
Shov-shuv guruhi
Eslaysanmi
04:00
Umidaxon
Qo`shni Yigit
04:00
Milena Madmusayeva
Humo
04:00
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MuzFm.UZ
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