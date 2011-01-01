Май 2011
1 352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ohunjon Madaliyev
Axir men
04:35
Ohunjon Madaliyev
Kelmaysan yo'qlab
04:09
Ohunjon Madaliyev
Sendadur xayolim
03:14
Ohunjon Madaliyev
Ona duosi
05:02
Ohunjon Madaliyev
Baribir
04:15
Ohunjon Madaliyev
Dunyo ummon
03:43
Ohunjon Madaliyev
Turkman qiz
04:21
Ohunjon Madaliyev
Ko'nglingda
03:22
Ohunjon Madaliyev
Olmazorda
04:59
Ohunjon Madaliyev
Armonim
04:13
Ohunjon Madaliyev
Sen ham ado
03:21
Ohunjon Madaliyev
Alam
04:42
Ohunjon Madaliyev
Xolos
03:21
Ohunjon Madaliyev
Bir qarang
03:43
Ohunjon Madaliyev
Maqsading nima
05:17
Ohunjon Madaliyev
Yolg'onchi yor
03:33
Ohunjon Madaliyev
Qayrilma qosh
03:04
Ohunjon Madaliyev
Yulduzim
04:30
Ohunjon Madaliyev
Qaddingdan
04:17
Ohunjon Madaliyev
Gul yuzida
04:08
Ohunjon Madaliyev
Xatolaring
04:07
Ohunjon Madaliyev
Sog'inib
03:51
Ohunjon Madaliyev
Sevar eding
05:05
Ohunjon Madaliyev
Javohirim
05:25
Ohunjon Madaliyev
Qoshing qarosida
04:46
Ohunjon Madaliyev
Yuragimda
04:23
Ohunjon Madaliyev
Osmonimiz
03:38
Ohunjon Madaliyev
Dardim sig'mas
03:11
Ohunjon Madaliyev
Nasibam
04:21
Ohunjon Madaliyev
Sevgi
03:18
Ohunjon Madaliyev
Dilda so'zim qoldi
04:13
Ohunjon Madaliyev
Seni olib
03:17
Ohunjon Madaliyev
Aldab qo'ygin
05:46
Ohunjon Madaliyev
Ul sanam
03:21
Ohunjon Madaliyev
Onamning tilagi
03:30
Ohunjon Madaliyev
Shoximardon
02:51
Ohunjon Madaliyev
Muhabbatim
04:46
Otajon Hudoyshukurov
Yuragim uyg'on
02:32
Ohunjon Madaliyev
Unutmoq osonmas
04:25
Ohunjon Madaliyev
Yonimga kel
03:19
Otajon Hudoyshukurov
Muhabbatimni
04:21
Otajon Hudoyshukurov
Nigoringa salom
04:32
Otajon Hudoyshukurov
Xorazm segohi
08:32
Otajon Hudoyshukurov
Judo
06:38
Otajon Hudoyshukurov
Bilmasang
04:21
Ortiq Otajonov
Qo'shiq yayrab tursin
04:38
Ortiq Otajonov
Yaxshilik
06:44
Ortiq Otajonov
Qaylarda
04:14
Ortiq Otajonov
O'yna gulginam
04:07
Ortiq Otajonov
Ey sanam
04:04
Ortiq Otajonov
Muborak
04:36
Ortiq Otajonov
Esga olursan
04:44
Ortiq Otajonov
Dunyo bu
06:32
Ortiq Otajonov
Dunyo
06:32
Ortiq Otajonov
Umr o'tar
07:42
Ortiq Otajonov
Baxtli bo'l
04:41
Shuhrat Rahmonov
Nozlansa
03:45
Shuhrat Rahmonov
Onajonginam
04:00
Shuhrat Rahmonov
Ey gul
05:45
Shuhrat Rahmonov
Sog'indim
03:00
Shuhrat Rahmonov
Yondirdi mani
04:29
Shuhrat Rahmonov
Yomon bo'lasan
03:47
Shuhrat Daryo
Jim
04:15
Shohruhxon
Chorla
03:48
Shohjahon Jo'rayev
Seni sevib
03:47
Shohjahon Jo'rayev
Sanam
04:16
Shohjahon Jo'rayev
Mard ug'lon
03:59
Shohjahon Jo'rayev
Majnuntol
03:42
Shohjahon Jo'rayev
Kuygan yor
05:45
Shohjahon Jo'rayev
Laylijon
03:59
Shohjahon Jo'rayev
Zulayho
03:52
Shohjahon Jo'rayev
Alla
04:57
Shohjahon Jo'rayev
Andijon
05:06
Shohjahon Jo'rayev
Asakaning ko'chasi
05:29
Shohjahon Jo'rayev
Behabar
03:34
Shahnozabonu
Bolajonim
04:17
Shahnoz
Ishonmas eding
03:47
Sharof Muqimov
O Layli
03:29
Sharqona navo
Janon
03:55
Shams
Yana sevaveraman
03:39
Shams
Maktub
03:48
Shams
Kechalar
03:09
Shams
Qalbim yonar
04:05
Xurshid Ishanxodjayev
Endi sen
04:04
Shams
Baxt et
03:11
Hulkar Abdullayeva
Dona dona
03:20
Xo'ja
Jufti halolim
03:58
Xo'ja
Nozikgina gulguncha
03:36
Xo'ja
Bas-bas-bas
03:24
Xolmurod Saidov
Bevafo
03:56
Xo'ja
Darbadaringman
03:11
Hilola Hamidova
Yorimni yo'llariga
03:42
Hilola Hamidova
Mazzada
03:12
Habibullo Yunusov
Muhabbat bittadur
03:57
Mezon
Maktabda
03:35
Qahramon Haydarov
Mayli-mayli
03:14
Ziyoda
Sodda qiz
03:37
Ziyoda
Seni sevaman (indiya)
02:57
Ziyoda
Orzu
04:32
Ziyoda
Ajoyib bayram
02:52
←
1
…
5
6
7
8
9
…
14
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00