Май 2011
1 352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Nuriddin Haydarov
Borman
03:14
Nuriddin Haydarov
Yana bahor
04:31
Nuriddin Haydarov
Sog'nsam otajonim
08:01
Nuriddin Haydarov
Senga
04:44
Nuriddin Haydarov
Uchradim
04:59
Nuriddin Haydarov
Holing ko'rmasam
04:45
Nuriddin Haydarov
Bir ko'rib
05:17
Nuriddin Haydarov
Sen kimsanu men kimman
07:11
Nuriddin Haydarov
Gunoh
04:43
Nuriddin Haydarov
Yaralmish
03:50
Nuriddin Haydarov
Armonman
04:14
Nuriddin Haydarov
O'zbekiston vatanim
04:10
Nuriddin Haydarov
Sehring bor
03:23
Nuriddin Haydarov
Jondedim
04:05
Nuriddin Haydarov
Na qilay
06:11
Nuriddin Haydarov
Sev deding
03:00
Nuriddin Haydarov
Tinchlik
04:48
Nuriddin Haydarov
Yiqildim qo'lingda
05:01
Nuriddin Haydarov
Tabassum aylabon keling
03:46
Nuriddin Haydarov
Shirin Nigor
03:56
Nuriddin Haydarov
Rahmat senga
04:30
Nuriddin Haydarov
O'zbekiston polvonlari
03:41
Nuriddin Haydarov
Bul bul qaydasan
03:41
Nuriddin Haydarov
Ona
05:44
Nuriddin Haydarov
Men nechun sevaman O'zbekistonni
05:01
Nuriddin Haydarov
Halima
02:28
Nuriddin Haydarov
Kelmasmikin
04:47
Nuriddin Haydarov
Qora qosh
03:50
Nuriddin Haydarov
Mahliyoman
02:51
Nuriddin Haydarov
Aldama
03:29
Nuriddin Haydarov
Babayim
03:46
Nuriddin Haydarov
O'zbek qizlar
02:49
Nuriddin Haydarov
Nigoro
04:33
Nuriddin Haydarov
O'ynang
03:05
Nuriddin Haydarov
Ishq nayladi
04:51
Nuriddin Haydarov
Ona yurt
04:05
Nuriddin Haydarov
Armon qayda
03:24
Nuriddin Haydarov
Yosh avlod kelur
03:02
Nuriddin Haydarov
Ne imkon
03:33
Nuriddin Haydarov
Toshkent
02:47
Nuriddin Haydarov
Farg'ona
03:37
Nuriddin Haydarov
O'zbekiston mushtarak
05:32
Nuriddin Haydarov
Bahorim
03:23
Nuriddin Haydarov
Arazlama
03:51
Nuriddin Haydarov
Yorim kelur
05:06
Nuriddin Haydarov
Qizlar
03:58
Nuriddin Haydarov
Uyg'urcha
03:18
Nuriddin Haydarov
Qalam qosh
04:03
Nuriddin Haydarov
Sadag'a
05:02
Nuriddin Haydarov
Onam
04:31
Nuriddin Haydarov
Do'st
08:10
Nuriddin Haydarov
Ayronchi qiz
03:20
Nuriddin Haydarov
Yulduzim
03:18
Nuriddin Haydarov
Yur muhabbat
02:53
Nuriddin Haydarov
Mehr qolur Muhabbat qolur
05:47
Nuriddin Hamroqulov
Ikki dil
06:23
Nuriddin Hamroqulov
Gul uzatsam
04:20
Nuriddin Hamroqulov
G'uncha xajri
03:01
Nuriddin Hamroqulov
Fasli bahor
02:56
Nuriddin Hamroqulov
Shaydo etdingmu
03:26
Nuriddin Hamroqulov
Paxtakor
02:55
Nuriddin Hamroqulov
Turkiston
05:15
Nuriddin Hamroqulov
Oltin dalam
03:16
Nuriddin Hamroqulov
Kumushim (1-ijro)
02:52
Nuriddin Hamroqulov
Shodiyona
04:11
Nuriddin Hamroqulov
Gulim ol
02:53
Nuriddin Hamroqulov
Diyor
04:24
Nuriddin Hamroqulov
Ang'iz
04:17
Nuriddin Hamroqulov
Yor senchalik
02:58
Nuriddin Hamroqulov
Yor senga
07:13
Nuriddin Hamroqulov
Bizni tashlab
05:40
Nuriddin Hamroqulov
Beparvo sanam
03:34
Nuriddin Hamroqulov
Fido
05:04
Nuriddin Hamroqulov
Gul ishqi
06:21
Nuriddin Hamroqulov
Yurt ishqi
05:53
Nuriddin Hamroqulov
Uzugingga
05:02
Nuriddin Hamroqulov
Ofatijon
03:11
Nuriddin Hamroqulov
Sochlaringda
04:28
Nuriddin Hamroqulov
Qizil olma
04:47
Nuriddin Hamroqulov
Na sen deding
06:57
Nuriddin Hamroqulov
Izladim
04:09
Nuriddin Hamroqulov
Yuragimga yashirdim
06:51
Nuriddin Hamroqulov
Shirin xayol
04:18
Nuriddin Hamroqulov
Ra'no
03:51
Nuriddin Hamroqulov
Tulporlarim
03:40
Nuriddin Hamroqulov
Oqqush
03:02
Nuriddin Hamroqulov
Sabo kelgan kuni
04:21
Nuriddin Hamroqulov
Turnalar
05:15
Nuriddin Hamroqulov
Tashna hislar
04:34
Nuriddin Hamroqulov
Olamni saqlang
05:53
Nuriddin Hamroqulov
Kelma
04:17
Nuriddin Hamroqulov
Shirinliging
03:54
Nuriddin Hamroqulov
Chaki-chaki
03:25
Nuriddin Hamroqulov
Samarqand ushshog'i
06:44
Nuriddin Hamroqulov
Chorlaydi
03:15
Nuriddin Hamroqulov
Kelarmikansan
04:23
Nuriddin Hamroqulov
Guli sangam
03:26
Nuriddin Hamroqulov
Sadoqatim
04:34
Nuriddin Hamroqulov
Kechirgil
04:08
Nuriddin Hamroqulov
Shodon edi
03:17
←
1
…
7
8
9
10
11
…
14
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00