Май 2011
1 352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Zulayho Boyxonova
Shaxloga tushdi
04:19
Zulayho Boyxonova
Nay navosi
03:30
Zulayho Boyxonova
Boylandilar
04:12
Zulayho Boyxonova
Aylading
03:49
Zulayho Boyxonova
Unutma
05:10
Zulayho Boyxonova
Iltijo
04:03
Zulayho Boyxonova
Ayirma
03:12
Komiljon Otaniyozov
Yorga tegmasin
03:37
Komiljon Otaniyozov
Yor qaro ko'zlaring
04:30
Komiljon Otaniyozov
Suvora
04:31
Komiljon Otaniyozov
Orazing
08:09
Komiljon Otaniyozov
Samarqand ushshog'i
06:55
Komiljon Otaniyozov
Otashingdir
08:51
Komiljon Otaniyozov
Netay
07:58
Komiljon Otaniyozov
G'ami ishq
05:28
Komiljon Otaniyozov
Nigoro
03:50
Komiljon Otaniyozov
Do'stlar
04:40
Komiljon Otaniyozov
Fikr etma
05:16
Komiljon Otaniyozov
Dog'man
04:31
Zohida Umarova
Aldoqchi
03:30
Zohida Umarova
Yerni unutolmadim
03:04
Zohida Umarova
O'lan
04:13
Zohida Umarova
Sadolardan so'radim
04:17
Zohida Umarova
Nayning navo
03:08
Zohida Umarova
Samolardan so'rayman seni
04:23
Zohida Umarova
Onajonim
03:51
Zohida Umarova
Ona Turkiston
04:29
Zohida Umarova
Nahotki sevasan
02:47
Zohida Umarova
Jonim-jonim
03:03
Zohida Umarova
Ko'ring
01:56
Zohida Umarova
Benavis
06:07
Ziyohiddin Mullajonov
Ko'kardi gulzorim
05:03
Ziyohiddin Mullajonov
Tortadur
05:31
Ziyohiddin Mullajonov
Hay-hay
03:39
Ziyohiddin Mullajonov
O'na-o'yna
03:14
Ziyohiddin Mullajonov
Ohista
04:01
Ziyohiddin Mullajonov
O'tdiyu ketdi
04:27
Zamira Suyunova
Bog'i shamol
03:52
Zamira Suyunova
Uffori buzruk
03:03
Zamira Suyunova
Unutma
04:12
Zamira Suyunova
Sizni sevgach
05:45
Zamira Suyunova
Siz bilmaysiz
04:20
Zamira Suyunova
Sayyora
05:26
Zamira Suyunova
Sallamno
03:50
Zamira Suyunova
Ko'ngil sandadur
03:30
Zamira Suyunova
Etsam bo'lmas
04:26
Zamira Suyunova
Kelmading
04:09
Zamira Suyunova
Dutor hamroh bo'ldi bu kecha
05:28
Zamira Suyunova
Donan holing
04:35
Zamira Suyunova
Bu o'sha sado
03:22
Zamira Suyunova
Segoh
05:52
Zamira Suyunova
Savti chorgoh
05:10
←
1
…
4
…
12
13
14
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00