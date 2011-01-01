Май 2011
1 352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
O'ktam Ahmedov
Hayot bo'lsa
04:36
O'ktam Ahmedov
Vijdoniga havola
04:02
O'ktam Ahmedov
Nima qildi
04:52
O'ktam Ahmedov
Na qilay
06:35
O'ktam Ahmedov
O'tdimu
04:53
O'ktam Ahmedov
Ibodatdur
05:42
O'ktam Ahmedov
Bozurgoniy
05:12
O'ktam Ahmedov
Girya
07:51
O'ktam Ahmedov
Yig'larman
05:55
O'ktam Ahmedov
Qoshiyosinmu deyin
08:41
O'ktam Ahmedov
Inson bo'l
05:17
O'ktam Ahmedov
O'tdilar
05:04
Tolibjon Badinov
Shaxnozi gulyor
05:44
Tolibjon Badinov
Ey quyosh
04:11
Tolibjon Badinov
Chapandozi gulyor
05:18
Tolibjon Badinov
Ehtiyoj
03:32
Tolibjon Badinov
Nozi istiqno bilan
05:15
Tojibar Azizova
Azizim
03:58
Tojibar Azizova
Xay-xay
03:20
Tojibar Azizova
Chiq go'zalim
03:49
Tojibar Azizova
Uch pada
04:05
Tojibar Azizova
Yar-yar
03:23
Tojibar Azizova
Mandin o'rgandi
02:49
Tojibar Azizova
Yorim
03:35
Tojibar Azizova
Tanovor
04:39
Tojibar Azizova
Yor kelasiz
04:02
Tojibar Azizova
Toshkent irog'i
08:11
Tojibar Azizova
Jonajonim
03:49
Tojibar Azizova
Baxtli ayol
04:00
Tojibar Azizova
Siz o'shasiz
04:39
Tojibar Azizova
Jonim o'zingiz
03:20
Tojibar Azizova
Yor anda
03:48
Tojibar Azizova
Intizor kutdim
04:46
Tojibar Azizova
Zaynab
03:21
Tojibar Azizova
Onajon
07:26
Tojibar Azizova
Yorab
05:45
Tojibar Azizova
Shamol
03:34
Tojibar Azizova
Alishmayman
04:54
Tojibar Azizova
Bolam
04:20
Tojibar Azizova
Vaslini izlab
03:27
Tojibar Azizova
Sen uyalma
04:19
Tojibar Azizova
Ko'nglim
04:17
Shuhrat Daryo
Tong
04:13
Shohruhxon
So'ngi g'o'ng'iroq
03:30
Shohruhxon
Muhabbatnoma
04:00
Shahrizoda
Erkak
03:15
Shams
Tanho
03:54
Fotima Safayeva
Otajon (Kelin bo'lib ketyapman)
03:52
Hosila Rahimova
Bilmaydi
03:32
Hojiakbar Mirzo
Aybdor o'zim (over)
03:08
Fayoz
Bum-bum
03:36
O'ktam Kamalov
Ozodbek Nazarbekovga
04:05
Manzura
Qizg'onaman
03:46
Serider
So'ngi g'o'ng'iroq
03:19
Muhlisbek
Pari-pari
03:01
Kaniza
Oyijon (Jinnivoy)
03:26
Jonim
Qarama
03:21
Jasur Umirov
Xanifa
03:12
Dilshoh
Gumon
02:59
Dilso'z
Yuragim yig'lar
03:44
Bahrom Sodiqov
Saharda sevganimni
04:11
Bahrom Sodiqov
Moy ray
03:54
Afruz
Sevib
03:42
Miran
Esla
04:14
Mumtoz navolar
Qadimgi ushshoq
07:09
Mumtoz navolar
Savti Fattoxon
06:35
Mumtoz navolar
Qachongacha
04:43
Mumtoz navolar
Onajon
02:14
Mumtoz navolar
Ishqingda janon
04:03
Mumtoz navolar
Jonim erursan
04:55
Mumtoz navolar
Ishkida
04:30
Mumtoz navolar
Bir ishva bilan
06:07
Mumtoz navolar
Bo'ldim
06:30
Tavakkal Qodirov
Fasli navbahor
05:07
Tavakkal Qodirov
Farg'ona
04:24
Tavakkal Qodirov
Farg'ona tong otguncha
07:30
Tavakkal Qodirov
Ustina
04:58
Tavakkal Qodirov
Suvora
08:09
Tavakkal Qodirov
Sohibjamolim
04:20
Tavakkal Qodirov
Ko'cha oydin
05:45
Tavakkal Qodirov
Janon
04:10
Tavakkal Qodirov
Fasli navbahor o'ldi
04:16
Tavakkal Qodirov
Bizni tashlab
04:36
Tavakkal Qodirov
G'unchamidi
04:57
Sanobar Karimova
Qistamang
03:33
Sanobar Karimova
Bo'lmish
04:41
Sanobar Karimova
Mavrigi
01:43
Sanobar Karimova
Oh kim
05:24
Salohiddin Muhiddinov
Yor o'n sakkiz yoshingda
04:17
Salohiddin Muhiddinov
Yaxshi farzand o'stiring
05:45
Salohiddin Muhiddinov
Ne etsun
04:26
Salohiddin Muhiddinov
Muhabbat
05:16
Salohiddin Muhiddinov
Kim keyin kim ilgari
07:30
Salohiddin Muhiddinov
O'xshamang
04:13
Salohiddin Muhiddinov
Kim ettiyu kim etmadi
05:28
Salohiddin Muhiddinov
Janona yor
04:19
Salohiddin Muhiddinov
Dilrabosimi
04:13
Salohiddin Muhiddinov
Dilni sovg'a ayladim
06:50
Saida Rametova
Sog'ina
08:40
Ohunjon Madaliyev
Esingdamu
05:29
←
1
…
3
4
5
6
7
…
14
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00