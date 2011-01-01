Май 2011
1 352 треков за месяц.
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Ohunjon Madaliyev
Seni bugun
04:53
Ohunjon Madaliyev
Aylanaman
03:10
Ohunjon Madaliyev
Qo'ynimda
03:29
Ohunjon Madaliyev
Do'stim
04:32
Ohunjon Madaliyev
Bolam
05:58
Ohunjon Madaliyev
Hayoldagi dilbar
04:32
Ohunjon Madaliyev
Yigitlarni ezozlang
06:03
Ohunjon Madaliyev
Go'zalim
03:30
Ohunjon Madaliyev
Ozodam
03:21
Ohunjon Madaliyev
Galdim
04:15
Ohunjon Madaliyev
Yig'lama
05:40
Ohunjon Madaliyev
Kel ey yorim
04:23
Ohunjon Madaliyev
O'ylatar
03:00
Ohunjon Madaliyev
Maftuningman
03:30
Ohunjon Madaliyev
Nargiz ko'zli
03:28
Ohunjon Madaliyev
Sevmoq uchun
04:42
Ohunjon Madaliyev
Kuydi jonim
07:06
Ohunjon Madaliyev
Turnalar
03:30
Ohunjon Madaliyev
Topilmasmu
07:14
Ohunjon Madaliyev
Sog'insam
06:30
Ohunjon Madaliyev
Navoiy bobo
03:56
Ohunjon Madaliyev
Yig'lagim keldi
04:48
Ohunjon Madaliyev
Bahor ayyomi
08:35
Ohunjon Madaliyev
O'xshamas
06:50
Ohunjon Madaliyev
Dilbarim
03:40
Ohunjon Madaliyev
To'rtliklar
07:44
Ohunjon Madaliyev
Farg'ona go'zali
03:20
Ohunjon Madaliyev
Kelinchak
04:52
Ohunjon Madaliyev
Egilmasin
02:54
Ohunjon Madaliyev
Yor-yor
04:04
Ohunjon Madaliyev
Shaydo bo'ldim
03:24
Ohunjon Madaliyev
Bobo dehqon
06:56
Ohunjon Madaliyev
Ayrildik deb
02:43
Ohunjon Madaliyev
Sevgimga
03:10
Ohunjon Madaliyev
Roziman
05:11
Ohunjon Madaliyev
Yana bir bor
02:54
Ohunjon Madaliyev
Sevgi ipi
03:58
Ohunjon Madaliyev
Ohista
04:13
Ohunjon Madaliyev
Ko'rgim keldi
02:54
Ohunjon Madaliyev
Seni asrasin
03:04
Ohunjon Madaliyev
Eslagil
03:25
Ohunjon Madaliyev
Ayb etmang
05:34
Ohunjon Madaliyev
Laylo
03:29
Ohunjon Madaliyev
Meni desa
05:05
Ohunjon Madaliyev
Bilmay qolasan
05:43
Ohunjon Madaliyev
Dadam yo'q
05:25
Ohunjon Madaliyev
Ko'cha bog'i
04:38
Ohunjon Madaliyev
Ketmadi yor
03:46
Ohunjon Madaliyev
Bir yor savdosi
04:45
Ohunjon Madaliyev
Dugohiga
03:28
Ohunjon Madaliyev
Aldadimu
03:24
Ohunjon Madaliyev
Ko'ngil
04:59
Ohunjon Madaliyev
Deraza pardasi
04:19
Ohunjon Madaliyev
Na gunoxim
04:36
Ohunjon Madaliyev
Bayraming muborak
04:09
Ohunjon Madaliyev
Sevolmaydi
05:04
Ohunjon Madaliyev
Muxabbatim
04:45
Ohunjon Madaliyev
Bir so'zim
04:13
Ohunjon Madaliyev
Malikajon
02:42
Ohunjon Madaliyev
Marg'ilonlik
03:56
Ohunjon Madaliyev
Yolg'iz bo'laman
03:15
Ohunjon Madaliyev
G'amkash buloq
03:15
Ohunjon Madaliyev
Tanovorlar
03:42
Ohunjon Madaliyev
Ehtiyot bo'l
03:32
Ohunjon Madaliyev
Shoxsupada
03:50
Ohunjon Madaliyev
Sevaman deb
04:30
Ohunjon Madaliyev
Ishq eskirmadi
03:10
Ohunjon Madaliyev
Chiroyli qiz
04:32
Ohunjon Madaliyev
O'zbek qizlari
04:20
Ohunjon Madaliyev
Hush qol
03:47
Ohunjon Madaliyev
Kimligini
04:41
Ohunjon Madaliyev
O'zbeklarim
03:46
Ohunjon Madaliyev
G'amzalaring
03:24
Ohunjon Madaliyev
Aldanib qolma
05:53
Ohunjon Madaliyev
Tushunmaysan
04:21
Ohunjon Madaliyev
Siz menikisiz
03:28
Ohunjon Madaliyev
Iltijo
06:02
Ohunjon Madaliyev
Farg'oniy
03:24
Ohunjon Madaliyev
Dunyosan
04:31
Ohunjon Madaliyev
Va'dalari yolg'on
03:17
Ohunjon Madaliyev
Kim do'st
03:12
Ohunjon Madaliyev
Sinfdosh qiz
04:12
Ohunjon Madaliyev
Shaxzodangni kut
03:57
Ohunjon Madaliyev
Xato qilishingni
04:07
Ohunjon Madaliyev
Parivashlar
03:50
Ohunjon Madaliyev
Kimga munosib
02:54
Ohunjon Madaliyev
Dilfuza
03:01
Ohunjon Madaliyev
Otajonim
05:05
Ohunjon Madaliyev
Onajonim
05:02
Ohunjon Madaliyev
Nima-nima
05:23
Ohunjon Madaliyev
Sog'inch
03:51
Ohunjon Madaliyev
Adashdi
04:46
Ohunjon Madaliyev
Mohichexra
03:43
Ohunjon Madaliyev
Kim ilgari
05:58
Ohunjon Madaliyev
Birovlar
04:47
Ohunjon Madaliyev
Bevafo dunyo
05:35
Ohunjon Madaliyev
Yolg'izim
04:36
Ohunjon Madaliyev
Palaxmon tosh
03:30
Ohunjon Madaliyev
Bu dunyoda
05:38
Ohunjon Madaliyev
O'lib qolaman
04:10
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