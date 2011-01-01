Май 2011
1 352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ziyoda
Jonam
03:02
Ziyoda
Alamni dunyo
03:49
Zarba
Maktab
03:40
Javlonbek Olimov
Kelinchak
03:05
Jamshid Qodirov
Magic boy
03:28
Doston Ubaydullayev
Ota bo'ldim
04:12
Daler Fayzullayev
Bolalar bayrami
03:02
Daler Fayzullayev
I`m sorry
04:19
Baxtiyor Ahmadjonov
Ajoyib (remix)
03:43
DJ Anonim
Raqsga tushgin
03:46
Abduvali Rajabov
Yoningda
03:46
Orolmirzo Safarov
Ko'ngil yarim demanglar
06:31
Orolmirzo Safarov
Muhabbat mangu kuyimsan
03:00
Orolmirzo Safarov
Senga intildim
02:43
Orolmirzo Safarov
Buxoro to'lqini
04:47
Orolmirzo Safarov
Kelsa gar navro'zi olam
05:22
Orolmirzo Safarov
Bo'ylaringga
03:48
Orolmirzo Safarov
Bo'lakchadur
04:45
Orolmirzo Safarov
Hijron
02:59
Orolmirzo Safarov
Bir taraxxum
03:13
Orolmirzo Safarov
Kechib bo'lmas
04:05
Orolmirzo Safarov
Ey sabo
05:30
Orolmirzo Safarov
Sog'inch
03:56
Orolmirzo Safarov
Otamni yod etib
06:09
Orolmirzo Safarov
Qo'shiqla ko'raman olamni
04:25
Orolmirzo Safarov
Dunyosan
05:52
Orolmirzo Safarov
Nixor bo'ldi
03:22
Orolmirzo Safarov
Boringda qil
05:38
Orolmirzo Safarov
Bag'rimga qaytgil
04:43
Orolmirzo Safarov
Ko'raman
05:08
Orolmirzo Safarov
Orzu bilan
03:58
Orolmirzo Safarov
Shafqating bormi
03:34
Orolmirzo Safarov
Iymon taronasi
04:16
Orolmirzo Safarov
Guljamol
04:37
Orolmirzo Safarov
Armon
05:36
Orolmirzo Safarov
Visolingga
07:11
Orolmirzo Safarov
Otasidan duo olganlar
05:03
Orolmirzo Safarov
Qariyalar
04:17
Olmaxon Hayitova
Naylayin
06:42
Olmaxon Hayitova
San garaksan
05:10
Olmaxon Hayitova
O'zbekiston
04:07
Olmaxon Hayitova
Kelarmusiz
04:16
Olmaxon Hayitova
Bog' sayriga
03:58
Olmaxon Hayitova
Farzand bilan
05:36
Olmaxon Hayitova
Barigal
03:36
Olmaxon Hayitova
Ahdu-paymon
05:05
Olmaxon Hayitova
Bilmadim
04:12
Olmaxon Hayitova
Yor emas
03:54
Olmaxon Hayitova
Hayol
06:41
Olmaxon Hayitova
Uyg'on endi
03:26
Olmaxon Hayitova
Paxtakor
04:32
Olmaxon Hayitova
O'tmasmikan
05:34
Olmaxon Hayitova
O'ynoli
03:19
Olmaxon Hayitova
Kuylar chog'i
04:52
Olmaxon Hayitova
Bormikan
05:44
Olmaxon Hayitova
Gatir
03:15
Olmaxon Hayitova
Ustozlarim
04:03
Olmaxon Hayitova
Jaloliddin
04:53
Olmaxon Hayitova
Gullolasan
03:02
Olmaxon Hayitova
Ellik qal'a
04:59
Olmaxon Hayitova
Shaydo qilma
03:26
Olmaxon Hayitova
Uyalaman
02:33
Olmaxon Hayitova
Bo'lsang
04:46
Olmaxon Hayitova
Onalar
05:46
Olmaxon Hayitova
O'ynab
03:40
Olmaxon Hayitova
Xavas
05:17
Olmaxon Hayitova
Ko'zingdan
04:26
Olmaxon Hayitova
Kel marhabo
03:15
Olmaxon Hayitova
Gul ishqida
04:06
Olmaxon Hayitova
Istiqlol
03:47
Olmaxon Hayitova
Yor bilan
05:45
Olmaxon Hayitova
Xivani ko'rdim
03:46
Olmaxon Hayitova
Bo'lmas
04:45
Olmaxon Hayitova
Shaydo etding
07:07
Olmaxon Hayitova
Gal bu yona
04:08
Olmaxon Hayitova
O'rim soch
04:06
Olmaxon Hayitova
Onajon
06:04
Olmaxon Hayitova
Anjiri san-san
03:48
Olmaxon Hayitova
Yorim kelmadi
04:30
Olmaxon Hayitova
Bulbul
05:12
Olmaxon Hayitova
Armon
04:13
Olmaxon Hayitova
Iltijo
10:13
Olmaxon Hayitova
Lazgi
05:42
Olmaxon Hayitova
Yor kelibdi
05:14
Olmaxon Hayitova
Talqini rost
04:42
Olmaxon Hayitova
Ko'nglimdek
05:14
Olmaxon Hayitova
Qolmadi
03:49
Olmaxon Hayitova
Munojot
07:48
Olmaxon Hayitova
G'animat
05:23
Olmaxon Hayitova
Uchrasa
04:00
Olmaxon Hayitova
Suvora
08:48
Olmaxon Hayitova
Dog'man
04:09
Olmaxon Hayitova
Jafo qilursan
03:43
Olmaxon Hayitova
Tanovor
05:58
Olmaxon Hayitova
San bir yon
04:49
Olmaxon Hayitova
Onam derman
04:30
Nuriddin Haydarov
Davlating
06:28
Nuriddin Haydarov
Kel oyna yor
03:17
Nuriddin Haydarov
Ishonma
05:55
Nuriddin Haydarov
Xammaga bor
04:01
←
1
…
6
7
8
9
10
…
14
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00