Yasmina
25 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Yasmina
Твои глаза
03:32
Yasmina
Kosh Kabutar mebudam
03:23
Yasmina & Anvar
Meni yagonam
03:13
Yasmina
Yuragimda borim
04:10
Yasmina
Yasmin guli
03:53
Yasmina
Ya uxoju (Я ухожу)
03:48
Yasmina
Volshebnik (волшебник)
03:39
Yasmina
Vedray
03:55
Yasmina
Sensiz
03:33
Yasmina
Sen-san
03:33
Yasmina
Prosti (прости)
03:18
Yasmina
Ogon (огонь)
03:04
Yasmina
Noza
03:25
Yasmina
Nelyubimaya
03:56
Yasmina
Miliy (Милый)
03:33
Yasmina
Mariya
02:59
Yasmina
Layli
03:58
Yasmina
Lali
03:46
Yasmina
Ket
03:47
Yasmina
Eslamayman
03:48
Yasmina
Endi
03:44
Yasmina
Bahor
04:00
Yasmina
Aylanma
03:38
Yasmina
Armyanskaya
03:59
Shoxrux & Yasmina
Tasodifan
04:55
Hamkorlikdagi ijrochilar
Shoxrux
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Yasmina
Yangi qo'shiqlar
Abror Do'stov — Oshiqlar
SQWOZ BAB — СКИНЬ НОЖКИ
Dzhenis — За туманами восход лети домой
Saman — Sevaman dema
Edisonfit — Жизнь пролетает
SUNOV — Её не удержать 2.0
CHEPIKK — Люби меня
RUSSONG — В 40 лет я начал жить
TURCHIN — Город молчит
dabbackwood — да пошло всё
K/DA — FIRESTARTER
ILLIT — You’re Under Arrest
ATEEZ — Drip
Petite Meller — High Forever (Marlon Hoffstadt Remix)
Type Music — Любовь без денег
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00