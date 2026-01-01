Victoria
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Victoria
Я научусь тебя не ждать
01:33
Victoria
Кончиками пальцев
01:29
Victoria
Надо просто влюбиться
04:23
Victoria
Ты мой Ангел явилась как чудо
04:50
Victoria
Я буду ждать тебя всегда
04:23
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Victoria
Yangi qo'shiqlar
Nensi Zair — Биё-биё
Asadbek Allamurodov — Ko'chasini boshidaman
Sherxon — Yolg'onchi dunyo
Sahar — Так близко и так далеко
Miyagi — На дне
Улук Назар — Сагындым
Umaro — Прямо в душу
Metox — Без косяков
Nata_shi — Та которую предал
МАЯК X — Смысл
TDRK — Зимовий слід
Ulug'bek Pattoyev — Orzu
стасиес — Бред ведь
DJ Жэка — Слова мои были высказаны в стену
Pauchek — Я тобі співаю цей романс
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00