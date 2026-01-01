Соня Белькевич
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Соня Белькевич & КРЕСТОВ
Снег
04:08
Соня Белькевич
Стоп
02:38
Соня Белькевич & M.r-X
Танцуя лечусь
03:49
Соня Белькевич
Удиви меня
00:05
Соня Белькевич
Давай танцуй
03:39
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Соня Белькевич
Yangi qo'shiqlar
UNIK — Я влюблён в тебя
Тень — Моя душа
Kalisk — Не звони мне
SlawikXSound — Я не рос среди богатств
Kalisk — Ты моя судьба
Moonwalkersmusic — Мама говорит
Moonwalkersmusic — Ну как мне сегодня хочется
HNZ. — Ведь градус нас грузит
DARICORN — Ұзақ тұрмын ба мен шыңда
Tural Everest, Руслан Добрый — Нежная
RUSSONG — Душа горит
Doston Ergashev — Sizni sevish bizga emas
Benom guruhi, Shaxriyor — Sen yig'lama
Izzat Shukurov — Ota
Akbarbek Sapayev — Sevishali
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00