Мафик
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Мафик & Павел Филатов
Каторжанский расклад
03:00
Alib & Мафик & Арно
Рамс в Твери
01:22
Сергей Завьялов & Мафик
Слёзы уже вышли мама
03:18
Мафик & Витя АК
Не кипятись малая
03:09
Alib & Мафик
Бушует ветер
01:28
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Мафик
Yangi qo'shiqlar
Ulug'bek Qodirov — Sunnat to'y
KARINAXON — Yomg'ir (Cover)
Dildora Niyozova — Qarindoshlarim
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Peshta (tojikcha)
Yulduz Usmonova — Saqlaydu
Yulduz Usmonova — Yoroney
Oybek va Nigora — Kapalagim
Guru Ai — Сберечь свой свет
SlawikXSound — Ты телефон мой проверяешь каждый час
SlawikXSound — За окном завоет вьюга
Гектор — Цените, берегите нас
Artvenka — Мурка нынче в кабаре
Ramzes — Холодное табло
Сан Саныч — Погрузился мир во тьму
Artvenka — Бум! И понеслось
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00