GRECHANIK
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
GRECHANIK
С ума от тебя сходила
01:18
GRECHANIK
Целуй
02:28
GRECHANIK
Я так любил тебя глупо
01:00
GRECHANIK
К твоим ногам
02:39
GRECHANIK
Неважно
02:36
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
GRECHANIK
Yangi qo'shiqlar
Barno Sohibjamol — Qudalar galdi
Al Jahon, Shaxboz — Yonimda
Otabek Mutalxo'jayev — Ko'ngil furush
ELLVION, AWARDA — Любит, но болит
Tural Everest — Тайная любовь
KRASNOVA — Прогорят календари
Emin, Люся Чеботина — Что если останусь
WELLAY — До старости
VAZTA — Пообещай забыть
AAA music 24 — Новый год уже близко
Dj Kaifar — Квітка незабудка
NAVAI — Ты вся такая красивая я
Лисичка — Старый год я отпускаю
Жора Горский, СТЕРЕОФОН — Тройничок
BahaVibe — А ты такая вредная
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Sherali Jo'rayev
G'aybulla Tursunov
Ulug'bek Yulchiyev
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00