Феникс Марьяна Шуйская
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Феникс Марьяна Шуйская
Ветер слышит как кричит душа
03:31
Феникс Марьяна Шуйская
Я ждала тебя, слышишь,
04:03
Феникс Марьяна Шуйская
Мой пульс
00:42
Феникс Марьяна Шуйская
Костёр любви
00:59
Феникс Марьяна Шуйская
Верность лебединая
04:22
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Феникс Марьяна Шуйская
Yangi qo'shiqlar
Tahacan — Yak
Jakull — Не по пути
Тот Миг — Бог будет с нами
Фара Ночи — Я Люблю Тебя
Mr Makoev — Письмо
Audiofocus — Снова имя твоё заву
Анжелика Маркиза — Женщина с печальными глазами
Ingvar — А ты мне снишься назло
UMARO — Осыпался иней на плечи устало
Ingvar — Пускай играет музыка и душу разрывает
Nata_shi — Сердце ниточкой зашью
Ramil — Эти мысли
AWENA — ПОМАДА
SLAVA MARLOW — Ты горишь как огонь 2
МАЯК X — Подари меня себе
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00