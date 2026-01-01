Damaji
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Damaji
Мне с нею не так везло
00:33
Damaji
Связь
00:32
Damaji
Вавилон
01:55
Damaji & Kalvados
Забирай всё
02:28
Damaji
Забирай все что осталось
01:34
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Damaji
Yangi qo'shiqlar
Ozoda Nursaidova — Marg'ilonda yo'qolib qoldim
Bunyodbek Jumaniyozov — Naylayin
Muzik Aka, Farruxbek — Do'stlarimni topolmay qoldim
Feruza Egamova — Dada
Jo'rabek — Orzu (new version)
SlawikXSound — Шакалы за спиной
BALANDIN — По разам
Светлана Руденко-Вейра — Мамина дочка
Alib — На тебе платье из шифона (Полная Версия)
Марик Агаев — Дорогая пропажа (кавер)
DarkX — Попутчик
Shahrizod — Sevgilim
JuraBEK — Orzu (New version)
Aka-uka Farhodovlar — Kulib qo'ydim
Bahrom Aminboyev — Qorop
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00