Balabey Agayev
1 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Balabey Agayev
Vaxtinda Gelmedi
04:23
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Balabey Agayev
Yangi qo'shiqlar
Temur Shamsutdinov — Ayrilamiz
Firdavs Temirov — Ketaman
Safinur — Endi sevmayman
AnnReya — Адский Балет
Ali Studio — Зәм-зәм суы сенен арзан
Soul 8 — Помоги мне украсть это лето
Орёл — Это была моя ошибка
Адыл Ибрагимов — Ма ша Алла
Moonwalkersmusic — Танго без слов
Любаша — Bacio i tuoi begli occhi
DJ PR — Кто сказал, что я не твой
Moonwalkersmusic — Лиепая, держи меня крепче
Kraiven — Желаю от души
METAN — Ой, не готов, как ты скучала
Essecer — Жатва
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
AGA — Navdasang da
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00