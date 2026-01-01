ALISHA
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
ALISHA
VINIL
02:18
ALISHA & Lil Krystalll
Мишка
01:51
ALISHA
Легко
02:27
ALISHA & MAYOT
Взгляд
03:47
ALISHA
Зависима
00:50
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
ALISHA
Yangi qo'shiqlar
Madinabonu — Otim Majnun (Jonli ijro)
Ozoda Nursaidova — Senga nima
Addeloune — Bir umr
Tohir Mahkamov — Kunim qursin (new version)
Sevinchoy Ruzmetova — Yurishim yomon
toiraxmed — Gul Gul
Согдиана, Материнское Счастье — Один плюс один
ICEGERGERT — International
MellowBite — Короли
ALISHA — VINIL
MellowBite — Предложение
Kunteynir — Температура в Паттайе
ICEGERGERT — Ненавижу грустных
HOVANNII — Повзрослели
MellowBite — Войлок
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00