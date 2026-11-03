Zokir Omon - Yondirasan
|Ijrochi:
|Zokir Omon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.48 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yondirasan» — Zokir Omon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Zokir Omon ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevmagan yor», «Humorman», «Ichkuyov». Bu Zokir Omonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zokir Omon - Yondirasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.