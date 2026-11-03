Zokir Omon - Yondirasan

Zokir Omon — Yondirasan
Ijrochi: Zokir Omon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.48 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yondirasan» — Zokir Omon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Zokir Omon ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevmagan yor», «Humorman», «Ichkuyov». Bu Zokir Omonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zokir Omon - Yondirasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00