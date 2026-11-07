Zardiyana - Ona aytolmagan qancha dardim bor
|Ijrochi:
|Zardiyana
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.21 MB
|Davomiyligi:
|04:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-11-2026
Qo'shiq haqida
Zardiyananing «Ona aytolmagan qancha dardim bor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Zardiyana ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soginib», «Olov yonar», «Onam bilan xajga boraman». Bu Zardiyananing saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zardiyana - Ona aytolmagan qancha dardim bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.