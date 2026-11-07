Zardiyana - Ona aytolmagan qancha dardim bor

Zardiyana — Ona aytolmagan qancha dardim bor
Ijrochi: Zardiyana
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.21 MB
Davomiyligi: 04:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Zardiyananing «Ona aytolmagan qancha dardim bor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Zardiyana ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soginib», «Olov yonar», «Onam bilan xajga boraman». Bu Zardiyananing saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zardiyana - Ona aytolmagan qancha dardim bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00