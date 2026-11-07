Marhabo Begimqulova - Yomg’ir
|Ijrochi:
|Marhabo Begimqulova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.62 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yomg’ir» — Marhabo Begimqulova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Marhabo Begimqulova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulg’uncha», «Boshqa iloj qolmagan», «Lazgi». Bu Marhabo Begimqulovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Marhabo Begimqulova - Yomg’ir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.