Marhabo Begimqulova - Yomg’ir

Marhabo Begimqulova — Yomg’ir
Ijrochi: Marhabo Begimqulova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.62 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yomg’ir» — Marhabo Begimqulova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Marhabo Begimqulova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulg’uncha», «Boshqa iloj qolmagan», «Lazgi». Bu Marhabo Begimqulovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Marhabo Begimqulova - Yomg’ir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00