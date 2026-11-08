Jasminbek Turkmanov - Ota-ona

Jasminbek Turkmanov — Ota-ona
Ijrochi: Jasminbek Turkmanov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.32 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Jasminbek Turkmanovning «Ota-ona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Bu Jasminbek Turkmanovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jasminbek Turkmanov - Ota-ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00