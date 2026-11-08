Jasminbek Turkmanov - Ota-ona
|Ijrochi:
|Jasminbek Turkmanov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.32 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-11-2026
Qo'shiq haqida
Jasminbek Turkmanovning «Ota-ona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Bu Jasminbek Turkmanovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jasminbek Turkmanov - Ota-ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.