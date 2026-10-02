Jaloliddin Ahmadaliyev - Kuydirma jonim mani

Jaloliddin Ahmadaliyev — Kuydirma jonim mani
Ijrochi: Jaloliddin Ahmadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 1.26 MB
Davomiyligi: 00:40
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kuydirma jonim mani» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan». Bu Jaloliddin Ahmadaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jaloliddin Ahmadaliyev - Kuydirma jonim mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00