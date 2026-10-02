Jaloliddin Ahmadaliyev - Kuydirma jonim mani
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1.26 MB
|Davomiyligi:
|00:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
«Kuydirma jonim mani» — Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan». Bu Jaloliddin Ahmadaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jaloliddin Ahmadaliyev - Kuydirma jonim mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.