Husan - Sarsonaman
|Ijrochi:
|Husan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.58 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
Husanning «Sarsonaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim». Bu Husanning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Husan - Sarsonaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.