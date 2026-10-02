Abdullajon Abdullayev - Mendan yaxshi bo’l degan dadam

Abdullajon Abdullayev — Mendan yaxshi bo’l degan dadam
Ijrochi: Abdullajon Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.05 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mendan yaxshi bo’l degan dadam» qo'shig'ini Abdullajon Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan.

Abdullajon Abdullayev - Mendan yaxshi bo’l degan dadam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00