Abdullajon Abdullayev - Mendan yaxshi bo’l degan dadam
|Ijrochi:
|Abdullajon Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.05 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
«Mendan yaxshi bo’l degan dadam» qo'shig'ini Abdullajon Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan.
Abdullajon Abdullayev - Mendan yaxshi bo’l degan dadam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.