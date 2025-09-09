Aziz Yuldashev - Jonim mani

Aziz Yuldashev — Jonim mani
Ijrochi: Aziz Yuldashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 340
Hajmi: 7.33 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-09-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jonim mani» — Aziz Yuldashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 9-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 340 marta tinglangan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta».

Aziz Yuldashev - Jonim mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00