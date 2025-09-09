Aziz Yuldashev - Jonim mani
|Ijrochi:
|Aziz Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|340
|Hajmi:
|7.33 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-09-2025
Qo'shiq haqida
«Jonim mani» — Aziz Yuldashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 9-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 340 marta tinglangan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta».
Aziz Yuldashev - Jonim mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.