Ноябрь 2023
150 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sanosh
Muhabbatga oshno
03:02
Olloyorxon
Oz dema
03:45
Abror Azizov
Gapirmadim ko'zlarim nam
03:10
Jasurbek Mavlonov
Jo'ra Jo'ra
04:37
Janob Rasul
Otam Onam o'ynasin
03:16
Odilbek Abdullayev
Yondirma
02:59
Aida
Dim Yomon
03:00
Nurzida Isayeva
Mesafe (Cover)
03:50
Ruhsora Emm
callin u x tamally maak (cover)
03:06
Ruhsora Emm
Мили
01:41
Ruhsora Emm
Звёзды
02:13
Ruhsora Emm
Не могу
02:32
Ruhsora Emm & Shokhrullo Abdullaev
Sen
04:21
Ilxom Maxkamov
Onam meni sog'inganda borolmadim
03:37
Ilxom Maxkamov
Borolmadim
03:37
Asl Wayne
Veteran
02:31
Oloviddin Zubaydullayev
Mubinam
03:35
Oloviddin Zubaydullayev
So'z demay
03:18
Janob Rasul
Ota-Onam
03:16
Ulug'bek Oxunov
Devona etma
03:47
Umida Odilova
Jonim senga rahmat
00:24
Umida Odilova
Kel yashaylik (Cover Tohir Sodiqov)
02:49
Mushtariy Zafar
Yo'q (Cover Ummon)
02:37
Muhriddin Mirzo
Bevafo dunyo
03:50
Jasurbek
Bola bo'lib qolsaydim
03:52
Diyor Ergashev
Sevadigan yo'qmi bizni
02:27
Mirzo Ali
Ko'zlarin o'ynatgan ming xil sanamlar
04:52
Asad Toshpulatov
Любовь и боль (Uzbekcha Cover)
04:38
Asad Toshpulatov
Chahun Main Ya Naa (Uzbekcha Cover)
01:48
Asad Toshpulatov
Unutolmadim (Cover Shohruhxon va Shahzoda)
01:04
Asad Toshpulatov
Kel yashaylik (Cover Tohir Sodiqov)
01:20
Asad Toshpulatov
На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha)
03:21
Asad Toshpulatov
В сердце моем (Kel azizim uzbekcha)
00:33
Asad Toshpulatov
Unut (Cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
00:57
Asad Toshpulatov
Oshig'ingman
01:48
Asad Toshpulatov
Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)
02:22
Asad Toshpulatov
Kometa (Uzbekcha Cover)
00:56
Asad Toshpulatov
Jadeye Yektarafe (Uzbekcha Cover)
01:31
Asad Toshpulatov
Enta Eih (Uzbekcha Cover)
00:53
Asad Toshpulatov
Azizam (Cover Manzura)
00:26
Asad Toshpulatov
Aram Aram (Uzbekcha Cover)
00:45
Milena Madmusayeva
Kelasanmi derdim (Cover)
03:00
Shoxruz (Abadiya)
O'lan
03:32
Dilafruz Hayitmetova
Kotta bollar
02:47
Khusnorik
Begona sevgim
03:49
Abdurakhim Grid
Gentra 1.5
01:58
Abdurakhim Grid
Tunlar
01:41
Abdurakhim Grid
QSSN
01:45
Abdurakhim Grid
50 Cent (uzbekcha style)
00:15
Otush
Xay mayli
00:37
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00