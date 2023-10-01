Mubina - Muallim
|Ijrochi:
|Mubina
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|170
|Hajmi:
|3.16 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2023
Qo'shiq haqida
«Muallim» qo'shig'ini Mubina ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 170 marta tinglangan. Mubina ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onajonginam», «Qaysarmanda», «Vatan». Bu Mubinaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mubina - Muallim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.