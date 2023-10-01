Mubina - Muallim

Mubina — Muallim
Ijrochi: Mubina
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 170
Hajmi: 3.16 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-10-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Muallim» qo'shig'ini Mubina ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 170 marta tinglangan. Mubina ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onajonginam», «Qaysarmanda», «Vatan». Bu Mubinaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mubina - Muallim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00