Shahzoda - Aldagan sen

Shahzoda — Aldagan sen
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 858
Hajmi: 3.74 MB
Davomiyligi: 03:35
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-03-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aldagan sen» qo'shig'ini Shahzoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 858 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Aldagan sen qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00