Май 2017
210 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Asilbek
Oqshom
04:52
Alisher Zokirov
Ko'rnamak
04:52
Jasur Rahimov
Navro'z
03:08
Yulduz Usmonova
Qizg'aldoq
04:17
Xurshid Rasulov
Birinchi yor
03:24
Shahzoda
Lyuli Lyuli
03:45
Shahzoda
Люли-люли
03:31
Ilhom Farmonov
Oila muqaddas
03:30
Farhodqori
Erdingiz
05:54
Aziza Nizamova
Torimning siri (cover version)
03:21
Asilbek
Nozlari yoqadi
03:36
Alisher Zokirov
Ko'rnamak (monolog)
04:53
Jasur Rahimov
Lola
03:37
Zokir Ochildiyev
Atirgullar
03:42
Yodgor Mirzajonov
Shamollar
03:45
Dilso'z
Yurtboshim
03:45
Yulduz Usmonova
Qirolichaman (Solo version)
04:50
Otabek Mutalxo'jayev
Bombey Mumbay
03:45
Murodbek Qilichev
Estrada popuri
06:12
Shahzoda
Love you
03:45
Farhodqori
Dugohi Husayniy
07:29
Dilso'z
Choynak-piyola
03:09
Maxsuma
Ota Ona
03:45
Dildora Niyozova
Xuzuriga
03:45
Baha Analgin
Uxlayolmasman
03:45
Farrux Xamrayev
Xafa Qilding
03:45
Aziza Nizamova
Sorry (cover version)
03:17
Asilbek
Maya
03:15
Jasur Rahimov
Zubayda
03:30
Yulduz Usmonova
O'zbegoyim
03:40
Shohruhxon
Jonim dadam
03:26
Shohjahon Jo'rayev
Arslon
03:43
Yagona & Shoxruz(Sarob)
Xasta
03:45
Xushnud
Yolgon yolgon
03:45
Renat Sobirov
Meni Sevmaysan
03:44
Ozoda Nursaidova
Goldun
04:44
Feruza Karimova
Vatan
04:03
Farhodqori
Derlar odam boshi
06:58
Aziza Nizamova
Sevgimiz (solo version)
03:41
Asilbek
Janon bo'laman deb
03:42
Jasur Rahimov
Jelak
03:14
Yulduz Usmonova
Meni yo'qlar kishim bormu
05:13
Bilol
Kechir gulim
03:45
DJ Anonim
Ayiqcham
03:45
DJ Anonim
Armondaman(remix)
03:45
DJ Anonim
Maktab
03:45
DJ Anonim
Yonma
03:45
DJ Anonim
Armondaman
03:45
DJ Anonim
Sevaman soginib
04:02
Farrux Raimov
Otang Rais
03:45
Umidaxon & Sherzod Bek
Kel yashaylik birga (cover version)
03:36
Otash Kasimov
Kel
03:45
Shahlo Rustamova
Ko'nglim ko'chalari
03:23
Navruzbek Sobirov
Voy bo'y
03:36
Lola
Hayot davom etar (duet Shahzod)
03:47
Feruza Karimova
Ona
04:20
Farhodqori
Chapandozi Navo
08:40
Aziza Nizamova
Ko'r bo'lsin (cover version)
02:59
Asilbek
Islom Karimov xotirasi
08:53
Jasur Rahimov
Voy-voo
03:43
Shoxruz (Abadiya)
Derdin
03:45
Ummon & Shahzoda Muhammedova
Shekspir
03:45
Shojasur Shoakbarov
Majnuntol
04:00
Yulduz Usmonova
Ko'rmadim
05:21
Munisa Rizayeva & Mashhurbek
Kuz kelib qoldi
03:37
Abdurashid Yo'ldoshev
Otajon
03:45
Sanjar Halikov
Hamon
03:45
Umidaxon
Meni qo'y o'z holimga (cover version)
04:01
Sherzod Bek
Seni sevmaydi (cover version)
02:43
Umidaxon & Oybek va Nigora
Undan nimam kam (cover version)
03:57
Munisa Rizayeva & Mashhurbek
Kuz kelib qoldi (cover version)
03:37
Mashhurbek
Seni sog'indim (cover version)
02:49
Feruza Karimova
Netay yuragim
04:03
Farhodqori
Buxoro to'lqini
06:24
Farrux Xamrayev
Salom bitiruvchilar
03:45
Aziza Nizamova
Jonginam (cover version)
03:54
Asilbek
Dilijon
04:31
Yulduz Usmonova
Ko'ngil
04:06
Mirabror Mirxalilov
Ketgan bo'laman
04:00
Ilhom Farmonov
Yosh edik
03:52
Davron & Doniyor
Sevgi
03:45
Suhrob
Gulilola
03:45
Hojiakbar Haydarov
Biri sensan
03:59
Gulasal Abdullayeva
Золушка
03:37
Feruza Karimova
Muhabbat azob ekan
03:54
Aziza Nizamova
Go'zal
02:56
Asilbek
Bunchalar
04:36
Yulduz Usmonova
Jim dunyo
05:08
Umid Shahobov
Bo'm-bo'sh
03:02
Koinot guruhi
Yomgir
03:45
Shahnoza Otaboyeva
Aytishuv (duet)
04:09
Jo'rabek Qodirov
Choyxona
03:54
Gulasal Abdullayeva
Do'ppi tikdim
02:33
Feruza Karimova
Lazgi
04:15
Aziza Nizamova
Going home (cover version)
03:45
Yodgor Mirzajonov & Dilafruz Hayitmetova
Mayli-mayli
03:09
Umidaxon & Sherzod Bek
Bilak uzuk
03:14
Sherbek Shodiyev
Yoqimlisan (duet)
03:35
Shahzoda
Yomg'ir (New version)
03:51
Umidaxon
Yolimdan Qoch
03:45
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2017
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00