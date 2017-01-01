Февраль 2017
114 треков за месяц.
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Azim Mullaxonov
Ayrildim
04:56
Mavluda Asalxo'jayeva
Ko'ngil nima
03:30
Guli Asalxo'jayeva
Vatan
05:21
Jo'rabek Qodirov
Papito
03:00
Jasur Umirov
Leyla
03:23
Hosila Rahimova
Ko'rgani keldim
03:56
Farhod va Shirin
Sening ko'zlaring
03:22
Bahrom Nazarov
Vatan
04:28
Mavluda Asalxo'jayeva
Qancha jonim desang
03:42
Guli Asalxo'jayeva
Bolajonginam
04:41
Zulayho Boyxonova
Ota
03:22
Yulduz Turdiyeva
Muhabbat (Arab tilida)
02:19
Xurshid Rasulov
Ayol makri
05:32
Shadisha
The Truth
04:36
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MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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