Mahmud Namozov - Toshkanim (Remix)
|Ijrochi:
|Mahmud Namozov
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|213
|Hajmi:
|11.44 MB
|Davomiyligi:
|04:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-09-2016
Qo'shiq haqida
Mahmud Namozovning «Toshkanim (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:58, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 26-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 213 marta tinglangan. Mahmud Namozov ijrosida saytda jami 168 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mayxona (duet. Dilnoza Hakimova)», «Opa-singil», «Hayot qo’shig’i».
Mahmud Namozov - Toshkanim (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.