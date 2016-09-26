Mahmud Namozov - Toshkanim (Remix)

Mahmud Namozov — Toshkanim (Remix)
Ijrochi: Mahmud Namozov
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 213
Hajmi: 11.44 MB
Davomiyligi: 04:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-09-2016
Skachat

Qo'shiq haqida

Mahmud Namozovning «Toshkanim (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:58, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 26-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 213 marta tinglangan. Mahmud Namozov ijrosida saytda jami 168 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mayxona (duet. Dilnoza Hakimova)», «Opa-singil», «Hayot qo’shig’i».

Mahmud Namozov - Toshkanim (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00