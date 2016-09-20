Aziz Yo'ldoshev - Ey, do'stijon
|Ijrochi:
|Aziz Yo'ldoshev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|172
|Hajmi:
|6.24 MB
|Davomiyligi:
|02:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-09-2016
Qo'shiq haqida
«Ey, do'stijon» qo'shig'ini Aziz Yo'ldoshev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:42, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 172 marta tinglangan. Aziz Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Libli guli», «Qaydasan».
Aziz Yo'ldoshev - Ey, do'stijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.