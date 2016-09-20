Aziz Yo'ldoshev - Ey, do'stijon

Aziz Yo'ldoshev — Ey, do'stijon
Ijrochi: Aziz Yo'ldoshev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 172
Hajmi: 6.24 MB
Davomiyligi: 02:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-09-2016
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ey, do'stijon» qo'shig'ini Aziz Yo'ldoshev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:42, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 172 marta tinglangan. Aziz Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Libli guli», «Qaydasan».

Aziz Yo'ldoshev - Ey, do'stijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00