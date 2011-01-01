Май 2011
1 352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Hojiakbar Rahmatov
Parivashgina
04:26
Hojiakbar Rahmatov
Ona
03:32
Hojiakbar Rahmatov
Hayron bo'ldim
05:07
Hojiakbar Rahmatov
Maftuna
03:25
Hojiakbar Rahmatov
Muncha go'zalsiz
03:42
Hojiakbar Rahmatov
Kumush
03:13
Hojiakbar Rahmatov
Firog'ingda ey jon
04:21
Hojiakbar Rahmatov
Dedim-dedim
04:56
Hojiakbar Rahmatov
Eshigingni bilmay ochdim
03:37
Sharofiddin Murodov
Solim
05:42
Sharofiddin Murodov
Zuhro kelmadi
05:25
Sharofiddin Murodov
Qiz bola
05:47
Sharofiddin Murodov
Qalandar bo'l
05:23
Sharofiddin Murodov
Bog' ko'cha
04:55
Sharofiddin Murodov
O'rtar
05:09
Sharofiddin Murodov
Oromijon
05:25
Sharofiddin Murodov
Ona
05:35
Sharofiddin Murodov
Nedur gunohim
05:16
Sharofiddin Murodov
Oh kim
05:45
Sharofiddin Murodov
Na qildim
05:22
Sharofiddin Murodov
Kechir yorim
05:48
Sharofiddin Murodov
Jonim siz
04:14
Sharofiddin Murodov
Feruz
05:45
Xurshid Rasulov
Yoshlik
06:38
Xurshid Rasulov
Bahor
04:17
Xurshid Rasulov
Mayda
03:21
Xurshid Rasulov
Yor-yor sadosi
03:30
Xurshid Rasulov
Sovchilar
03:51
Xurshid Rasulov
Ko'ngli yarim
06:09
Xurshid Rasulov
Bordir
03:46
Xurshid Rasulov
Begonaman
03:56
Xurshid Rasulov
Yo'qchilik
04:11
Xurshid Rasulov
Bo'larmu
02:34
Xurshid Rasulov
Ayol bo'ladi
05:57
Xurshid Rasulov
Dilrabo
04:06
Xurshid Rasulov
Ayriliqda
03:41
Xurshid Rasulov
Ko'rdim yuzingni
04:46
Xurshid Rasulov
Bildim
04:58
Hulkar Abdullayeva
Qurbon o'lan
05:17
Hulkar Abdullayeva
Safti suvora
02:55
Habiba Ohunova
Muhabbat
03:23
Habiba Ohunova
Nayning navosi
02:56
Habiba Ohunova
Hiloli bo'lsam
05:30
Habiba Ohunova
So'zlang
03:46
Habiba Ohunova
Sizni ayvon
02:27
Habiba Ohunova
Sabo bilan
04:02
Habiba Ohunova
Oshnoligin
03:31
Habiba Ohunova
Odob bilan
04:24
Habiba Ohunova
O'zing
05:18
Habiba Ohunova
Ko'rmagan bo'lsam
05:16
Habiba Ohunova
Ko'rkam Vatan
03:21
Habiba Ohunova
Ko'ngil
04:12
Habiba Ohunova
Judo
03:33
Habiba Ohunova
Farzandim alla
03:41
Habiba Ohunova
Ey sabo
03:02
Habiba Ohunova
Alla
04:19
Habiba Ohunova
Barno yigit
05:17
O'tkirbek O'rinov
Sumanzor
04:32
O'lmas Saidjonov
Yo'lingda
03:53
O'lmas Saidjonov
Yakka bu farg'onadan
04:16
O'lmas Saidjonov
So'roqlar
05:29
O'lmas Saidjonov
Sho'xligi bejo
04:15
O'lmas Saidjonov
Parvo etib ket
02:52
O'lmas Saidjonov
Oshno qilding
03:43
O'lmas Saidjonov
O'lmasa
04:24
O'lmas Saidjonov
Boxona qilib
03:18
O'lmas Saidjonov
Bo'lsa
05:06
O'lmas Saidjonov
O'lmasun
04:54
Hilola
Yalli yalosidan
03:46
Hilola
Qizimga nasihat
04:37
Hilola
Netay
06:38
Hilola
Dutor
04:52
Hilola
Bulbul
02:45
Fotima Baratova
Feruz
06:26
Fotima Baratova
Keladur
02:44
Fotima Baratova
Visol
05:15
Fotima Baratova
Yod etarman
02:39
Fotima Baratova
Otash
02:44
Fotima Baratova
Saraxbori oromijon
06:20
Fotima Bo'rixonova
Ey chehrasi tobonim
04:47
Feruza Mahmudova
Hanuz
06:15
O'lmas Olloberganov
Hush parda
05:35
O'lmas Olloberganov
Xorazm nasrulloi
07:11
O'lmas Olloberganov
Sodirxon ushshog'i
04:23
O'lmas Olloberganov
Bozirg'oni
06:57
O'lmas Olloberganov
Aqlimni ochdi
04:33
O'ktam Ahmedov
Yaxshi
05:51
O'ktam Ahmedov
Qashqarchai ushshoq
06:43
O'ktam Ahmedov
El duosi
04:12
O'ktam Ahmedov
Dam dema
04:51
O'ktam Ahmedov
Dermusan
04:47
O'ktam Ahmedov
Xoli parishonim
05:28
O'ktam Ahmedov
Sayr etar
04:21
O'ktam Ahmedov
O'rtar
06:32
O'ktam Ahmedov
Dog'man
05:29
O'ktam Ahmedov
O'zbekiston
04:10
O'ktam Ahmedov
Dono kishi
05:01
O'ktam Ahmedov
Oshno topdim
05:12
O'ktam Ahmedov
Tanovor
05:05
O'ktam Ahmedov
Onajon
04:15
←
1
2
3
4
5
6
…
14
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00