Shuhrat Shod - Go'zalim

Shuhrat Shod — Go'zalim
Ijrochi: Shuhrat Shod
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.27 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Go'zalim» qo'shig'ini Shuhrat Shod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Shuhrat Shodning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shuhrat Shod - Go'zalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00