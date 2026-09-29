Shuhrat Shod - Go'zalim
|Ijrochi:
|Shuhrat Shod
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.27 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
«Go'zalim» qo'shig'ini Shuhrat Shod ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Shuhrat Shodning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shuhrat Shod - Go'zalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.